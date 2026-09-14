Reprodução/X Fãs disputam toalha suada de Luan Santana

Uma toalha usada por Luan Santana virou objeto de uma disputa daquelas durante um show do cantor em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Um rapaz de 18 anos e uma adolescente de 12 foram parar no chão tentando ficar com o item, que havia sido jogado pelo sertanejo para a plateia.

A cena aconteceu no sábado (12), no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, e viralizou nas redes sociais. O registro já acumulava mais de 7 milhões de visualizações nesta segunda-feira (14).

Nas imagens, Alexandre Spiller Nascimento aparece deitado enquanto segura uma ponta da toalha. Nicolly Borges, de 12 anos, tenta puxá-la e protesta: “É do Luan Santana, é meu!”. A mãe da adolescente intervém e pede para que a filha solte o objeto.

Acredite se quiser: Homem adulto BRIGA com criança por toalha suada usada por Luan Santana. pic.twitter.com/trBDHvhFIR — POPTime (@poptime) September 14, 2026

No fim das contas, a lembrança ficou com Lara Fiorezi, namorada de Alexandre.

Em entrevista ao g1, o rapaz contou que conseguiu alcançar a toalha quando Luan a lançou para os fãs, mas caiu no meio da movimentação. “Eu pulei e peguei”, afirmou. Segundo Alexandre, outras pessoas também se jogaram em direção ao objeto.

Nicolly havia viajado de São Paulo com a mãe especialmente para assistir à apresentação. Fernanda Borges contou ao g1 que a filha acompanha o cantor desde pequena e ficou chateada por não conseguir levar a lembrança para casa, mas voltou a acompanhar o show depois da confusão.

Já Lara comemorou o resultado. Também ao g1, ela contou que Alexandre sabia o quanto ela é fã do sertanejo e tentou garantir a toalha para presenteá-la.

O show reuniu mais de 35 mil pessoas, segundo a organização, e integra a turnê “Registro Histórico”, projeto que revisita diferentes fases da carreira de Luan Santana. O iG já mostrou detalhes da turnê, criada para celebrar a trajetória do cantor.