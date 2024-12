Reprodução / Instagram Flávia Saraiva e MC Cabelinho





Desde outubro, rumores sobre um possível romance entre a ginasta Flávia Saraiva e o funkeiro MC Cabelinho têm ganhado força nas redes sociais. O assunto voltou aos holofotes durante o Prêmio Multishow , na terça-feira (3), quando a influenciadora Samanta Alves colocou a dupla na berlinda. Perguntada sobre o affair, Flávia desconversou, respondendo com um sorriso: “Pergunta para ele”.

Samanta, então, procurou Cabelinho, mas o cantor negou qualquer envolvimento: “Não ficaria com ninguém. Tô de boas”. Ainda assim, a influenciadora insistiu, mencionando que ele teria chegado ao evento com a ginasta, ao que o funkeiro rebateu: “Não cheguei com a Flávia não, informação incorreta. Tô dando o papo reto.”

Os rumores surgiram após os dois serem flagrados juntos na Prainha, Zona Oeste do Rio de Janeiro, trocando sorrisos e compartilhando drinks. Em um momento descontraído, Flávia chegou a oferecer um drink na boca de Cabelinho, e ambos notaram a presença de fotógrafos, até apontando para as câmeras.

A situação ganhou mais força com a homenagem do funkeiro pelo aniversário de 25 anos de Flávia, quando ele postou uma foto ao lado da ginasta e a chamou de “nossa monstra”. Apesar da torcida dos fãs, a equipe de Flávia foi clara: “Eles são amigos já há um tempo. Não tem nada relacionado a namoro”, informou à revista Quem.