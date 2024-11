Reprodução: Instagram Raquel Brito

Raquel Brito atualizou o estado de saúde nesta quinta-feira (07). A influenciadora contou para os seguidores que fez uma checagem de exames e afirmou estar bem. Em outubro, a ex-peoa deixou " A Fazenda 16 " após passar mal e ser encaminhada para o médico.



"Acabei de fazer a bateria de exames agora e aparentemente meu coração está ótimo. Para a glória de deus! Então possivelmente vou retornar a minha vida aos poucos, lógico com muita cautela", começou ela.

A jovem, então, explicou que está sob avaliação médica. "Eu vou ter um cardiologista que vai cuidar de mim aqui em Salvador, ele vai estar me acompanhando", contou a irmã de Davi Brito.

"Sem muito esforço vou voltar minha vida normalmente, fazendo minha caminhada do jeito que eu gosto, bater perna do jeito que eu gosto. Estou muito feliz com essa notícia", finalizou a influenciadora.