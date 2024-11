Record A nona roça da A Fazenda 16 está formada

A noite da última terça-feira (19) foi movimentada na "A Fazenda 16" . O reality rural da RecordTV montou sua nona Roça , com Albert, Babi, Gui e Sacha sendo escolhidos para uma possível eliminação. Além disso, desentendimentos permearam a madrugada desta quarta-feira (20). Veja os destaques:

Formação da Roça

A Fazendeira da Semana, Luana, optou por indicar Babi Muniz para a berlinda. Segundo ela, a influencer não admitia seus erros e é uma pessoa inconsequente.

O segundo nome dessa Roça, o ator Sacha, foi o mais votado entre os peões, somando 5 votos (Vanessa, Juninho, Gilsão, Fernando e Babi). Sacha, por sua vez, detinha o poder Laranja e pode escolher dois peões que poderiam ser puxados para o terceiro banco, escolhendo Albert e Gilsão. Entretanto, ele optou por colocar Albert na Roça.

O último banco foi assumido por Gui, que sobrou no Resta Um.

Crise de choro

Durante a votação, Babi Muniz veio às lágrimas e fez pedido de desculpas à família. Ela afirma que se sentiu agredida por Sacha na última dinâmica do apontamento devido o comportamento do ator.

"Ele veio para cima de mim. Queria pedir desculpas para a minha família, para o meu filho e para o meu pai, que presenciaram um homem gritando e apontando o dedo na minha cara. Me senti envergonhada", disse ela.

Babi continua: "Não tive reação, fiquei calada e sai correndo porque fiquei com medo. Me desculpem ter saído da dinâmica. Eu fiquei com muito medo do que ele fez. Ele grita com todas as mulheres, se esconde. Ele é um monstro. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais esse cara aqui."

A peoa então finaliza: "Estou cansada. É toda hora piada e indiretas. Juro por Deus, é muito difícil. Brasil, faz alguma coisa, tira ele daqui."

Gui detona discurso de Babi

Após a formação da Roça, o ex-ator mirim Gui detonou o discurso de Babi, a chamando de "sonsa" e afirmando que ela "não sabe que é uma indireta".

Luana, que estava na conversa, disse: "No dia que eu disse que as pessoas não estavam me respeitando no Faro. Ela foi e soltou indireta." O ator então respondeu: "Babi se faz de sonsa. Quem não conhece ela que compre."

A colega de confinamento afirma: "Era muito melhor falar: dei algumas indiretas, estava com raiva..". Gui então finaliza: "Ela acha que a gente cai no papinho dela de sonsa."

G4 detona Flor após a formação da Roça

O grupo formado por Luana, Gui, Sacha e Yuri não gostaram da atitude da apresentadora Flor ter salvado a influencer Flora no Resta Um. Após a formação da Roça, o grupo se reuniu para discutir como está a relação com a loira.

Sacha afirmou que Flor teria traído o grupo e disse: "Mas ela enganou a gente!". Ele explicou: "Ela deu a entender que a única pessoa que ela salvaria era o Albert. Começando pelo Albert salvando ela, não tinha por que ela salvar a Flora. Deveria ter salvo a gente."

Luana, que estava reticente quanto a afirmação de traição, concordou com os pontos levantados por Sacha. Yuri também criticou a apresentadora: "Falsidade, totalmente. Falou que a Flora oprimiu ela na piscina."

Sacha então finalizou: "Exato, e tava conversando com a Flora hoje. Conversou primeiro com a gente, depois com a Flora. E o Albert veio falar que a gente tava fazendo manobra pra salvar ele. Quer dizer, pra eles salvarem a gente, mas não era... A Flor não dá pra confiar, não."