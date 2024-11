Divulgação Ator Claudio Cinti

O ator Claudio Cinti , conhecido por ter integrado o elenco do programa de humor da Globo " Zorra Total" , utilizou as redes sociais nesta terça-feira (19) para fazer um pedido aos seus seguidores .



Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, Claudio afirma que está fazendo uma vaquinha online após ele passar por um procedimento médico que o fez perder um dos rins.

Claudio começa: "Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Estou gravando este vídeo para dizer que a campanha que está rolando para me ajudar nesse momento difícil não é fake, tá? Meus amigos Filipe e Catarina resolveram lançar essa campanha ontem, uma campanha linda, pela qual eu nem sei como agradecer."

Ele explica que a primeira campanha está "fluindo bem" e faz um breve resumo sobre como tem sido sua vida nos últimos meses: "Então, o que aconteceu comigo não foi um acidente. No dia 30, dei entrada na emergência com um quadro grave de pneumonia e com o rim parado. Eu só tenho um rim que funciona, e ele parou. Tive septicemia, fui entubado e fiquei assim por 7 dias. Depois, passei mais 7 dias internado. Durante pelo menos 10 dias, fiz hemodiálise."

O ator continua: "Também passei por um procedimento cirúrgico para uma correção que me permitiu receber alta. Agora, estou em casa, em repouso absoluto por recomendação médica, focado em descansar e recuperar a saúde."

Veja o vídeo





Na legenda, os seguidores desejaram melhoras para o artista. Uma seguidora escreveu: "Boa recuperação, querido! Já deu tudo certo!!". Outra disse: "Estamos juntos amigo! Enviarei 🔥 você é guerreiro e vai se recuperar rápido".