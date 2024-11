Reprodução/Globo Cauã Reymond

Durante entrevista ao programa Fuzuê, na Bahia FM, Cauã Reymond foi questionado pelo jornalista Kadu Brandão sobre as declarações feitas pela ex-esposa dele, Mariana Goldfarb , que relatou ter vivido uma relação abusiva.

Mariana recentemente afirmou ter sido vítima de violência psicológica em um relacionamento anterior, mas não mencionou nomes. Perguntado se reconhecia ter sido abusivo na relação com Mariana, Cauã desviou do assunto.





"Eu acabei de chegar de viagem, estou numa batida de trabalho imensa, estou aqui querendo falar sobre nosso empreendimento, de Vale Tudo. É o que posso te responder neste momento", afirmou o ator. Kadu insistiu na importância do tema: "O microfone está aberto porque é um assunto sério. Tem coisas que não podemos deixar passar."

Cauã, no entanto, encerrou a conversa dizendo: "A resposta que eu tinha para dar, eu dei agora." Mariana Goldfarb, que esteve ao lado de Cauã por sete anos, afirmou no podcast Bom Dia, Obvious ter vivido violência psicológica em um relacionamento, sem citar o nome do ex.

"A agressão psicológica não deixa marca visível. É difícil mostrar o que você passou porque a olho nu isso não aparece", declarou a modelo. Mariana e Cauã oficializaram o casamento em 2019, mas anunciaram o término em 2023. Nas redes sociais, ela confirmou o fim do relacionamento: "Ciclos se iniciam e se encerram. Saio desse muito consciente do que aprendi nesses anos."