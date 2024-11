Reprodução/Instagram/Record Rafa Kalimann comenta treta de 'A Fazenda'

Em uma discussão acalorada em A Fazenda 16, na última quinta-feira (6), Gizelly Bicalho revelou que amigos de Sacha Bali teriam desaconselhado o ator a participar do reality show. Durante a conversa, a ex-BBB mencionou que estava em uma reunião com aproximadamente 20 pessoas, incluindo a influenciadora e atriz Rafa Kalimann , quando o conselho foi dado ao ator.

"Estava numa casa com 20 amigos e falaram 'não vá'. Porque todos conhecem a índole do amigo", declarou Gizelly, fazendo com que o clima ficasse tenso. Sacha, porém, contestou a versão da peoa e afirmou que seus amigos mais próximos apoiaram sua decisão de entrar no programa.





"Meus irmãos de coração falaram para eu vir", rebateu o ator, acrescentando que, na verdade, estavam apenas seis pessoas na reunião mencionada por Gizelly. Ele ainda acusou a peoa de estar inventando a história.

Gizelly, por sua vez, insistiu que Rafa Kalimann, amiga dela desde o Big Brother Brasil 20, também teria aconselhado Sacha a não participar do reality, pois "conhecia sua índole". O ator, no entanto, negou qualquer proximidade com a influenciadora e afirmou: "Eu nem conheço a Rafa, cara. Ela é namorada do meu amigo Allan." A discussão rapidamente viralizou nas redes sociais, levando Rafa Kalimann a se manifestar.

Surpresa por ver seu nome envolvido na polêmica, ela esclareceu que participou da conversa de forma casual, mas sem qualquer intenção de influenciar a decisão de Sacha. “Agora pronto! Tenho nada a ver com isso não, gente. O Sacha que contou pra Gizelly lá dentro que falou com os amigos (e eu estava na mesa porque ele é amigo do Allan de décadas)", explicou Rafa.