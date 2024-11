BrazilNews Anitta faz show de fio-dental no Rio de Janeiro





De fio-dental e vestindo um vermelho chamativo, a cantora Anitta parou o festival Rock The Mountain , em Itaipava, distrito de Petrópolis , no Rio de Janeiro .

A cantora rebolou, cantou sem parar e agitou o público no festival, que aconteceu no sábado (9) e domingo (10). Anitta participou da primeira semana, mas o Rock The Moutain continuará e receberá outros artistas nos dias 16 e 17 de novembro.

Veja fotos da cantora no show



Anitta faz show de fio-dental no Rio de Janeiro AgNews