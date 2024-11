Reprodução: Instagram Zé Love e Sacha protagonizaram diversas brigas durante o reality

Zé Love avaliou o comportamento de Sacha após ter sido eliminado de "A Fazenda 16" na última quinta-feira (07). Em participação na Cabine de Descompreensão com Lucas Selfie, ele opinou sobre o rival.

"Várias vezes, eu falei: Anula ele. Eu não conseguia. Eu queria tirar ele do sério. Quando você tira ele do sério, ele sai da casinha e do personagem", revelou o amigo de Neymar. "O Sacha é um personagem", acrescentou ele.

O eliminado afirmou que o ator não está sendo verdadeiro. "As pessoas aqui fora não estão vendo isso. Ele veio pronto pra isso. Ele criou um personagem, tá vivendo o personagem", se posicionou.

Sacha e Zé Love travaram inúmeros embates ao longo dos dois primeiros meses de reality. Ao ser perguntado se o rival fez um jogo melhor que ele, o ex-jogador admitiu: "Com certeza. Eu tô aqui fora, ele tá jogando melhor que eu".