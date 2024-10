Reprodução A Fazenda 16: ex-affair de Sasha Bali diz que peão tem 'super poder' na hora H

Integrante da roça de "A Fazenda 16" desta semana, Sacha Bali é um dos nomes mais comentados do reality rural da Record TV e divide opiniões dentro do confinamento. Em entrevista, a ex-affair Maia Senna saiu em defesa do peão e relembrou momentos intensos com o ator, destacando o "super poder" dele na hora H.

Durante sua participação no podcast "De Hoje a Oito com Kadu Brandão", Maia Senna enfatizou que o peão é um homem respeitoso.

"Eu e o Sacha somos amigos e já ficamos algumas vezes. É uma amizade colorida. A gente ia se encontrar antes do confinamento, mas não conseguiu. Ele é uma pessoa respeitosa, se preocupa muito com os outros", garantiu.

Ainda na sequência de elogios, Maia Senna relembrou momentos de trocas íntimas com o peão. "Ele é uma pessoa amorosa. É um gentleman [cavalheiro]. Comigo, sempre foi", destacou. Logo em seguida, afirmou que o amigo é um bom parceiro na cama. "É um baita super poder o borogodó do Sacha. A resistência também."

No bate-papo, Maia aproveitou para defender Sacha Bali contra as acusações de Suelen Gervásio, que recentemente o acusou de ser abusivo.

"Ela disse uma frase que me pegou muito: 'Eu imagino o nível das mulheres com quem você se relaciona'. Isso foi muito impactante para mim. Qual o nível que ela está insinuando? Se ela quiser me chamar e bater um papo, podemos conversar sobre. É muito fácil ter sororidade com 'Justiça por Larissa', mas, por outro lado, falar da mãe do Sacha e das mulheres com quem ele se relaciona. A sororidade funciona só para um lado", criticou.