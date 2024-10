Reprodução Record TV Suelen Gervasio

“A Fazenda 16” se despediu de mais uma peoa na última quinta-feira (17). Dessa vez, a eliminada é Suelen Gervasio. A ex de Vitão protagonizou conflitos com vários participantes e teve uma passagem marcada por polêmicas no programa.



A participante estava na roça com os adversários Sacha Bali e Vanessa Carvalho. Suelen recebeu 8,15% dos votos. Como teve a menor porcentagem, a modelo acabou deixando a competição apresentada por Adriane Galisteu e dirigida por Rodrigo Carelli.



Após o anúncio da eliminação, Gervasio entregou que já estava esperando este resultado e alegou que estava com saudade da filha. “Nossa, eu já vinha sentindo que estava chegando no final para mim, eu estava muito mal, com saudade da minha filha, foi muito difícil essa separação para mim", disse.



Agradecimento

Galisteu também não deixou de agradecer a peoa por ter topado participar do reality rural da Record TV. “Obrigada por ter abrilhantado a nossa ‘A Fazenda 16’.”, declarou Adriane em relação à Suelen, que movimentou o jogo com embates e tretas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.