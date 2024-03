Divulgação Israel Novaes e Tierry





Recentemente, Israel Novaes apresentou sua grande novidade para 2024, a música "Quem Disse" com a participação de Tierry. Este é apenas o começo de um ano cheio de oportunidades. O videoclipe já alcançou mais de 400 mil visualizações no YouTube e mais de 100 mil reproduções no Spotify em apenas cinco dias após o lançamento.





“O Cara do Arrocha”, como ficou conhecido, tem uma bagagem repleta de sucessos. Ao longo de sua carreira, lançou diversos hits como: “Vem Ni Mim Dodge Ram”, “Vó, Tô Estourado” e “Você Merece Cachê”.

Israel Novaes veio ao mundo no coração do Pará, na localidade de Breves, e desde pequeno revelou seu dom artístico. Mais tarde, decidiu ampliar seus horizontes ao deixar sua cidade natal em busca de novas chances, em Goiânia. Fixou residência na meca do sertanejo, visando seguir estudos em direito, porém jamais deixou de lado sua paixão pela música, e por convite dos colegas, conseguiu equilibrar apresentações em eventos universitários com o aprendizado acadêmico.

Israel Novaes entrou para o mundo da música com o objetivo de se destacar no sertanejo universitário, mas acabou explorando também outros gêneros musicais, incluindo o arrocha. Sua voz, talento, irreverência e carisma o levaram a conquistar fãs em todo o país.