Reprodução A Fazenda 16: Larissa Tomásia confessa desejo de beijar peão; veja quem

A 16ª edição de "A Fazenda" não completou nem uma semana, mas já há indícios de possíveis casais. Nesta quinta-feira (19), a ex-BBB Larissa Tomásia confessou o desejo de beijar o ator Sacha Bali.

Em conversa com a ex-participante do "De Férias com o Ex" Luana Targino, Larissa Tomásia revelou que está interessada em Sacha. No dia anterior, a ex-BBB e o ator chegaram a dormir de conchinha, mas a relação não passou disso.

"Eu queria dar uns beijinhos nele", disse Larissa para Targino. Apesar do desejo, a peoa também disse estar apreensiva sobre formar casal no confinamento, uma vez que não quer "perder o foco".

Diante da indecisão da amiga, Luana Targino a aconselhou a aproveitar ao máximo a experiência. "Independente de jogo, a gente está aqui para viver", disse.

