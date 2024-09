Reprodução/PlayPlus A ex-affair de Vitão e o ex-jogador discutiram

A manhã desta terça-feira (17) foi movimentada na 'A Fazenda 16' . Os peões tiveram um treinamento com a equipe de zootecnia para o cuido dos animais. Entretanto, após receberem as instruções, a situação esquentou entre os confinados que acabaram discutindo durante a tarde .



A ex-namorada do cantor Vitão , Suelen, não abaixou a cabeça para o ex-jogador do Santos, Zé Love.

A treta se iniciou após os peões entenderem que algumas atividades, como o trato de animais como vaca, touro e bezerro, são considerados mais pesados.

Neste momento, Zé Love sugeriu que essas atividades deveriam ser realizadas apenas por homens. Entretanto, Suelen discordou da afirmação do ex-jogador, que a retrucou dizendo que ela "militou" sobre o assunto.

Sem abaixar a cabeça, Suelen desabafou na área externa sobre o assunto: "Não fui eu que comecei a levantar essa questão. Se abriu a boca para falar alguma coisa, sustenta até o final. Quem tá falando que eu tô levantando pauta de feminismo é ele."

Zé Love, por sua vez, conversava com Sasha sobre a situação e, então, começou a bater boca com a influenciadora digital: "Ela tá com necessidade de palco. Fica à vontade."

Suelen rebateu a fala dizendo que estava buscando mesmo: "Você é baixo. Você tem que chamar outras pessoas para concordar com sua teoria. Precisa xingar uma pessoa para sobressair."

O ex-jogador então pede para que a modelo cresça. Suelen então afirma que ele, na idade em que está, deveria saber o que é feminismo: "Se você tem uma mulher, tem que saber muito bem o que é feminismo e machismo!"

Zé Love então finaliza: "Sou muito bem-casado há 10 anos. A minha mulher me conhece, a minha mãe me conhece. Dá aula com seu feminismo, aí! Você deve ser uma boa professora, porque mãe..."

