A ex-apresentadora do SBT Chris Flores comentou como está sua vida após ter deixado emissora em março deste ano. Aos 46 anos, a jornalista afirma que está em um novo momento em sua carreira e que retornou aos estudos .

Em uma entrevista ao TV Fama, Chris afirma: "No momento, eu estou estudando. Resolvi virar uma estudante depois de mulher madura. Estou em um período em que estou fazendo mestrado agora, né? Eu me formei na graduação em História, e já tinha feito Jornalismo. Aí, no final do ano passado, eu me formei e falei: 'Já que estou no embalo, vamos para o mestrado'".



Após 7 anos no SBT, a apresentadora optou por encerrar o contrato com a emissora e diz que a decisão de retornar aos estudos depois dos 40 anos gerou uma grande repercussão nas redes.

"Nossa, foi uma repercussão muito grande. Muitas pessoas me disseram: 'Eu também tive coragem', e muitas outras disseram: 'Eu queria muito ter a sua coragem em todas as idades'", afirmou.

