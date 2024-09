TikTok/GNT A apresentadora contava como tinha sido a primeira vez com o noivo Nicolas Prattes

O programa " Sobre Nós Dois ", do canal GNT, da última terça-feira (10) chamou atenção da web devido a um momento descrito como "desconfortável". Durante um relato de Sabrina Sato — co-apresentadora da atração —, internautas repararam que o seu colega de palco, Marcelo Adnet , pega no peito da apresentadora e aperta.

O programa, que tinha como convidados Sharon Menezes, Igor Cavalari e Mítico, seguia normalmente quando Sabrina fez um relato de como foi os primeiros sexos com o noivo, o ator Nicolas Prattes.

Sabrina começa: "Parece que é pouca coisa, mas é muita coisa para tirar". Nesse momento, Adnet interrompe a colega de palco e afirma: "Imagina o Nicolas, tirando o enchimento", apalpando o seio da apresentadora.

Ela continua a história, sem dar atenção para a ação de Adnet. Sabrina conclui: "A segunda vez que eu fui ficar com o Nicolas, ele teve que ficar 3 horas me ajudando a tirar as unhas, cílios, maquiagem..."

Veja o vídeo





Nos comentários, no entanto, a ação de Adnet não passou despercebida. Uma seguidora afirmou: "O Adnet encheu a mão pra apalpar a Sabrina gente, fiquei tão desconfortável". Outra completou: "Meu povo, ninguém reparou no Marcelo Adnet apalpando os seios de Sabrina Sato? Vocês acham isso normal?"

Uma terceira ainda ressalta: "Ela tava com um enchimento, mas mesmo assim, pegou mal...". "Gente? O Adnet pegando no peito da Sabrina........ Meu deus que desconfortável", afirma.

