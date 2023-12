Reprodução Cezar Black e Kally





Após Cezar Black assumir o namoro com Kally Fonseca, na sexta-feira (22), a família do ex-BBB e ex-A Fazenda se manifestou diante da relação. Em contato com a coluna, Aline Black, irmã do baiano, entregou como a família recebeu a notícia.



"Estamos muito felizes com o relacionamento de Black e Kally. Eu já gostava dela no Cavaleiros do Forró [grupo] e agora estou apaixonada. A relação deles é muito linda e quem conhece o Black sabe que o sentimento é muito real. Para ele assumir o namoro, é porque ele ama ela de verdade", disse Aline.

Segundo a nova cunhada de Kally, os sogros estão ansiosos pelo encontro com a loira. "A família está muito feliz. Meu pai, minha mãe... todo mundo feliz com essa relação", completou.

Kally e Cezar Black desembarcam em Salvador, na Bahia, neste sábado (23). O casal vai passar o Natal com a família do baiano.

Na sexta-feira, Kally se declarou para Black. Kally fez uma declaração de amor para Black, registrando vídeos, cartas e momentos do casal, e aproveitou para assumir alguns erros no reality da Record. "César errou. Eu errei. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Nos redimimos pelos nossos excessos. Minha paixão começou bem no início do programa. Ele se apaixonou no final. O jogo acabou hoje; e namoro começou. Te amo, meu Grudinho", disse a cantora.

O ex-BBB respondeu com outra declaração. "Te amo tanto neném.

Vc ressignificou minha história na Fazenda e principalmente minha vida. Não me vejo sem você, nem um dia sequer. Só de imaginar não ter você me dói demais. Por isso que quero você para sempre", comentou.