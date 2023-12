Reprodução André Gonçalves comenta separação de Dani Winits: 'Ligação forte'

O ator André Gonçalves fez um comentário raro sobre a relação com Danielle Winits, onde revelou que manteve esperança de reatar o casamento mesmo após a separação. Coroado vice-campeão de "A Fazenda 15", o peão foi questionado sobre possíveis conexões com Nadja Pessoa e Rachel Sheherazade dentro do reality.

Durante a live com os finalistas, André ficou sabendo que estava sendo 'shippado' com Rachel Sheherazade e até mesmo com Nadja Pessoa.

"Eu entrei separado, eu tinha separado há muito pouco tempo, há 30 dias eu estava morando num outro lugar, já no Rio de Janeiro, e aí foi uma surpresa para mim quando A Dani apareceu no vídeo da Casas Bahia porque aquilo me deu uma chance, uma possibilidade da gente reatar um casamento de 7 anos, que era tudo que eu mais queria. Não passei um dia ali sem pensar nela, pensar na minha família e sem pensar nos meus filhos", abriu o coração.

André enfatizou que não entrou no reality aberto para novas conexões amorosas. "Não, não há essa possibilidade... Jamais pedi para alguém me shippar com alguém, nem com a Rachel, nem com a Nádia, nem com ninguém (...). Eu estava casado há 7 anos, eu separei 30 dias antes de entrar. Você imagina que emocionalmente eu tenha ali um compromisso emocional. Eu tenho uma afetividade muito forte, uma ligação muito forte a Dani".

O vice-campeão assumiu que não abriu esse assunto com muitas pessoas dentro do confinamento. "Poucas pessoas sabiam, porque eu sou um cara muito reservado, apesar de estar num programa público de 200 câmeras. Eu não saí falando que eu fui casado com ciclano ou fulano e que estava separado".

Na final de "A Fazenda 15", realizada na quinta-feira (21), André Gonçalves e Danielle Winits deram um passo rumo a reconciliação. A atriz recebeu o ex-marido com um beijo emocionante.

🥰 E VEIO AÍ! Danielle Winits apareceu no palco e abraçou André. Pedro, filho do ator, também apareceu para fazer companhia ao pai. #FinalAFazenda pic.twitter.com/aMXU84f0Tn — Antenados (@canalantenados) December 22, 2023