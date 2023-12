Reprodução/Record/Instagram Jaquelline rebate comentário de Boninho sobre vitória em A Fazenda 15

Jaquelline foi direta ao responder ao comentário de Boninho sobre a sua vitória em A Fazenda 15 . O diretor do BBB debochou do programa da Record ao dizer que só descobriu a participação da ex-BBB no dia da final.

"Acabei de descobrir que é a Jaque do BBB 18! Boiei", escreveu ele em um comentário nas redes sociais.





Na live do Eliminado, a peoa rebateu à declaração do diretor. "Acho que é porque esse ano a Fazenda deu uma chicotada no outro reality e ele tá tentando ali se escalar", disse ela.

Jaque seguiu a alfinetada. "Bobo não é, né? Não vai confundir a cor do cabelo com a participante. Não colou o deboche, né, amigo".

Vale lembrar que Jaquelline participou do reality da Globo em 2018, mas acabou sendo a segunda eliminada do programa.

🔥 Jaquelline reage ao comentário de Boninho:



