Boninho torce por romance de Rachel Sheherazade e André Gonçalves

Boninho , diretor do “Big Brother Brasil” , surpreendeu os internautas na última quinta-feira (21), após a final de “A Fazenda 15”, quando revelou o que achava da relação de Rachel Sheherazade e André Gonçalves .



“Esse é um bom casal! Eu aposto nisso”, escreveu ele no comentário de um vídeo publicado pela jornalista ao lado do ator, que foi vice-campeão da atual temporada do reality rural. Rachel, por sua vez, foi expulsa no meio do jogo devido à uma agressão contra Jenny Miranda .



Quando estavam confinados, a repórter e o artista frequentemente eram alvos de especulações dos espectadores. A alta proximidade entre os dois era, de acordo com os fãs, o sinal de que a relação avançaria da amizade para um possível namoro.



Contudo, os dois não tiveram qualquer tipo de envolvimento amoroso em “A Fazenda 15”. Rachel continuou apoiando o aliado, mesmo fora da competição. Ontem (21), após ele ter alcançado o segundo lugar dos mais votados para a final, ela o parabenizou pela trajetória no reality.

