Reprodução/Record TV Jaquelline revela processo contra Simioni: 'Bem baixo'

Durante a live do Eliminado, Jaquelline revelou que a família está processando Kamila Simioni por falas durante A Fazenda 15.

Primeiro, a campeã da edição contou que diversos participantes falaram mal dela por trás e, após a final, afirmaram que tinham orgulho de sua trajetória.





Pressionada por Lucas Selfie, a influenciadora contou que Simioni foi uma dessas participantes e entregou o processo contra ela.

"Eu estou sabendo que minha família está processando ela por coisas que ela falou de mim na casa, achei bem baixo da parte dela", disse ela.

Nas redes sociais, os internautas apontaram que a ação pode ter ocorrido após Simioni chamar Jaque de "ficha rosa", explicando que seria garota de programa. "Por ela ser mulher, ela deveria se colocar no lugar, como mulher, no que ela vai falar, sabendo que eu sou mulher e mãe. Eu achei muito feio o que ela fez", completou a ex-BBB.

Na conversa, Jaque ainda detalhou o reencontro com a rival após descobrir o caso. "Por isso que hoje eu nem fiz questão de olhar na cara dela porque eu saí e me desapontei muito", declarou ela se referindo à gravação da Hora do Faro.

"Ela fez uma calúnia lá dentro da casa contra mim, tanto é que ela foi desmentida ao vivo", concluiu a peoa.

