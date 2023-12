Irritação de Nadja

Apesar de participar das brincadeiras com os colegas, Nadja Pessoa expressou a irritação com a postura de peões. "As pessoas querem que você esfregue o chão, que nem a Márcia faz [...] E não sou do tipo que dá Feliz Natal para quem eu não falo, que espera chegar o Natal para dar Feliz Natal para quem eu não falo [...] Não consigo ser falsa, por educação", reclamou.