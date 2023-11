Reprodução/Record - 30.11.2023 Kally Fonseca e Cezar Black em 'A Fazenda 15'





Na roça em "A Fazenda 15", Kally Fonseca avaliou algumas das vivências no reality show enquanto realizava o trato dos animais, nesta quinta-feira (30). Radamés Furlan questionou a peoa sobre assuntos do jogo e abordou o romance com Cezar Black, mencionando a movimentação de edredom do casal.





"Já fui para debaixo do edredom, tu achou que não ia?", disse Fonseca. "E a nota para o Black?", perguntou o peão, que gravava a conversa com a câmera-trato. "Como não foi uma coisa muito quente, um 9,5. A pegada do baiano é gostosa", ponderou a peoa.

Kally também citou o enfermeiro ao ser questionada da maior "surpresa e decepção" do reality. A cantora contou que se decepcionou com as amizades no confinamento e exaltou a relação com Cezar: "A minha maior surpresa foi o Black. Éramos amigos, não deixamos de ser, mas demorou para acontecer o primeiro beijo, foram 2 meses e 15 dias".

Kally respondeu: “Minha maior decepção, aqui foram as amizades, e a minha maior surpresa foi o Black. Eu e o Black éramos… pic.twitter.com/kaSiP8GskI — Antenados (@canalantenados) November 30, 2023





O relato sobre os momentos íntimos com Cezar Black acontece após Kally Fonseca trocar beijos com o ex-BBB na última madrugada. O romance entre os peões já gerou polêmica fora do confinamento e prejudicou a cantora nas redes sociais.

💋 Um beijo bem molhadinho de Blackally para vocês! #AFazenda pic.twitter.com/ZwyCpf0VrH — Antenados (@canalantenados) November 30, 2023





