Reprodução/Record - 30.11.2023 Kally Fonseca, Nadja Pessoa e Radamés Furlan disputam roça em 'A Fazenda 15'





"A Fazenda 15" definiu uma nova roça nesta quarta-feira (29), formada por Kally Fonseca, Nadja Pessoa e Radamés Furlan. Tonzão Chagas escapou da berlinda após vencer a prova do fazendeiro, disputada ao lado das peoas depois do veto contra o jogador de futebol.





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Radamés se salva da eliminação com uma ampla diferença das roceiras, já que conta com 75,7% dos votos para ficar. Enquanto a situação é confortável para o integrante do grupo paiol, a disputa é acirrada entre as peoas.

Kally apresenta 12,9% dos votos, enquanto Nadja surge com a menor porcentagem da enquete, com 11,4% dos votos, e tem mais chances de sair do reality show. Quem deve continuar em "A Fazenda 15"? Vote abaixo:

Quem você quer que fique em #AFazenda ? — iG Gente (@iggente) November 30, 2023





Como a roça foi formada?

Tonzão foi indicado pelo fazendeiro da semana, Cezar Black. Kally foi a mais votada pela casa e ocupou a segunda posição da berlinda. Com uma dinâmica diferente de "Restam dois", Nadja e Radamés não foram escolhidos pelos colegas e acabaram caindo na roça.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: