Reprodução Instagram - 30.11.2023 Simone e Simaria são vistas publicamente juntas em casamento

Após terem rompido a parceria profissional, Simone e Simaria estiveram juntas no mesmo evento, nesta última quarta-feira (29). As integrantes da ex-dupla sertaneja não eram vistas juntas há meses e se reencontraram no casamento do irmão, Caio Mendes, e da cunhada, Mayara Cardoso.



Nas publicações veiculadas nas redes sociais, as cantoras aparecem trajadas com vestidos de madrinhas e próximas aos demais familiares que marcaram presença na cerimônia. Antes do casório, as duas estavam há meses sem aparecer juntas de forma pública, seja em shows ou eventos.



O anúncio da separação da dupla aconteceu em agosto de 2022, em meio a polêmicas dentro e fora das redes sociais. Tempos antes do rompimento, Mendes já realizava apresentações da agenda da dupla sem Simaria , que estava afastada dos palcos por motivos de saúde.



Com a oficialização da carreira solo , Simone deu começou a fazer shows, lançou de DVD e até uma canção que se tornou hit nos tocadores musicais: “Erro Gostoso” . Simaria não lançou nenhuma música após deixar a parceria profissional com a irmã, mas se apresentou no São João da Vila, em junho deste ano.

