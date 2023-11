Reprodução/Instagram Alicia X desabafa sobre ataques após fim do relacionamento: 'Vocês são cruéis'

Alicia X apareceu nos Stories do Instagram para desabafar sobre os ataques que vem recebendo desde a sua eliminação em A Fazenda 15 e o término do namoro com Cauê Fantin .

A ex-peoa detonou as críticas que estão sendo mandadas para ela, apontando a falta de empatia dos internautas.





"Vocês falam tanto sobre empatia, saúde mental, você conseguir se colocar no lugar do outro. Deixo o questionamento. Imagina viver dois meses dentro de uma casa com 22 pessoas, com pessoas que você briga, que falam mal de você, fazendo tudo juntos, tendo que conviver, tendo que se posicionar de coisas que você não quer", iniciou.

A influenciadora então citou o fim do relacionamento com o também influenciador por conta de uma traição. "Você sai e recebe um mundo te criticando, um relacionamento que não é mais o que você esperava, pessoas olhando torto pra você. Tentem se imaginar nessa situação".

Na sequência, Alicia criticou os ataques. "A internet, quando alguém erra, as pessoas querem destruir essa pessoa. Comentem sobre o jogo, as atitudes lá, mas tudo tem limite. Vocês são cruéis, querem diminuir a pessoa, ver a pessoa no fundo, destruindo a vida da pessoa e às vezes vocês conseguem. Tomem muito cuidado com o que vocês falam e fazem".

Por fim, ela garantiu que não deixará os haters a abalarem. "Dei o melhor de mim e sou ser humano, e quero ser um ser humano melhor, mas vocês querem acabar com a vida das pessoas e eu não vou permitir isso. Vou levantar a cabeça e vou levantar e seguir", concluiu.

