'A Fazenda 15': Nadja e Márcia Fú batem boca após punição

Nesta terça-feira (28), Nadja e Márcia Fú protagonizaram uma discussão em "A Fazenda 15". A ex-Power Couple causou outra punição no reality e atleta pediu que ela se desculpasse com os peões

Nadja deixou o lago das aves transbordar, o que é proíbido. Conforme o manual, "quando o laguinho estiver cheio, a torneira deve ser fechada, a mangueira enrolada e devolvida na oficina. O laguinho não pode transbordar". Por isso, os peões ficarão sem café até a próxima reposição.

Após a punição ser anunciada aos participantes, Márcia Fú exigiu que Nadja se desculpasse com os peões, mas a participante não gostou da exigência.



"Eu falei 'foi mal'. Quem não ouviu...", reagiu a ex-Power Couple. "Se fosse o Pôr do Sol, os Crias, você ia ficar quietinha [...] Eu esperei por esse momento", completou ela.



"Não senhora. Você não lembra que mandou eu pedir desculpas a Kally e a Alicia?", respondeu Márcia. "Você chamou elas de filha da p*ta. Quer comparar?", relembrou Nadja.



"Não. Mas você tem que pedir desculpas sim. Humildade não custa nada para ninguém.", disse a jogadora de vôlei. Nadja disse que falou "foi mal" após provocar a punição e Márcia relatou que ninguém ouviu.

A ex-Power Couple cedeu ao pedido de desculpas, mas continuou brigando com Márcia.



A atleta, então, finalizou: "Não custa pedir desculpas, faz mal não. Faz mal pra ninguém! Pelo menos eu falei na sua cara"

A atleta saiu da cozinha e Nadja seguiu desabafando após a briga: "Tudo um bando de falso! Estão aonde convém! Todos! Todos! Pronto, falei. Cheirando o rabo onde convém. Babando o ovo onde convém. O Brasil tá vendo tudo, inclusive eu, imagina quem tá de fora! A palhaçada que deve estar lá fora. Coisa feia, povo falso. Falsidade pra tudo quanto é lugar, comendo no centro. Prefiro estar só do que mal acompanhada, do lado de um monte de gente falsa. Ranço! Ranço, ranço me define. Detesto gente falsa e detesto gente que está onde convém. Lá fora tem um monte de gente que gosta de mim. Aqui não tenho não, mas lá fora tem, assim ó. Muita gente que me ama, inclusive minha família!"

A ex-Power Couple já havia infrigido uma regra na última segunda-feira (27), ao escovar os dentes na sede, algo proíbido para moradores da baia.



