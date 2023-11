Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': Cezar Black e Shay se alfinetam: 'Você surta'

Nesta terça-feira (28), Cezar Black e Shay, que são aliados em "A Fazenda 15", trocaram farpas. Os participantes dicutiram sobre as brincadeiras que fazem um com o outro.



O ex-BBB afirmou que Shay não sabe aceitar brincadeiras, mas brinca com todos.

"Você não aguenta que brinquem com você, você apela quando brincam com você. Você se sente na liberdade de brincar com todo mundo, só que quando fazem o mesmo, você surta. Você abaixa o nível", disse ele



Shay nega e Black relembrou momentos em que o aliado ficou chateado com brincadeiras e piadas feita por ele e pelos colegas de confinamento. Em seguida, o ex-BBB complementou: "O momento de brincar é quando você quer! Então não brinque com ninguém".

"Em um momento sério, não gosto de brincadeira", argumentou o ex-Casamento Às Cegas.



Black finalizou o assunto: "Tá bom Shay, tranquilo.

