Reprodução Alicia X confirma fim do namoro após rumor de traição: 'Um luto'

A ex-peoa de "A Fazenda 15" Alicia X colocou um fim no namoro com Cauê Fantin. A influenciadora entrou no confinamento da Record TV comprometida com o rapaz. Nesta segunda-feira (27), ela confirmou a separação em meio aos boatos de traição.

Durante a participação no Link Podcast, Alicia X comentou o novo status de relacionamento.

"Eu confirmo o término. Depois eu com certeza vou e quero expor isso para o Brasil. Contar o que eu passei, muitas pessoas vão se identificar com minha história, mas é um momento que ainda estou tentando assimilar o que o Brasil está achando de mim, do possível cancelamento e ainda mais desse momento muito difícil, é como se fosse um luto", declarou.



Recentemente, a colunista do Metrópoles Fábia Oliveira revelou que Cauê Fantin teria traído a irmã de MC Daniel enquanto ela estava confinada no reality. O rapaz teria ficado com uma amiga da ex-peoa.