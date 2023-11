Reprodução/Record Lucas Souza, ex-A Fazenda 15





Lucas Souza, que desistiu de "A Fazenda 15" recentemente, abriu o jogo sobre a sexualidade, assunto que virou alvo de outros participantes do elenco da Record durante o confinamento.

"Deve ser por causa do meu jeito, mas eu não tenho problema com isso. Vão falar, não me incomoda. Você está com um amigo, posta foto e ficam 'ai, teu namorado'. Mandam mensagem para teu amigo. 'Ai, tá pegando'. É ruim isso", lamentou Lucas em entrevista ao Link Podcast.

Lucas também negou um relacionamento com um influenciador chamado Laellyo Mesquita. Atualmente, o ex-peão namora Jaquelline, que segue confinada em "A Fazenda 15". "Ele me ajudou muito. Fez roupa para mim e assim eu não tenho distinção (...) Eu saio com todo mundo. Se tu me chamar para tomar uma cerveja, eu vou. Não tem distinção. Meu problema é não ter preconceito", tentou explicar Lucas.





O apresentador do podcast perguntou se Lucas assumiria uma relação com o homem mesmo após passar pelo exército. "No exército não tem mais isso. Sendo profissional, ninguém fala nada. Eu não tenho desejo sexual por homem e, se eu fosse, falaria abertamente para incentivar pessoas a se libertarem", completou Lucas, afirmando que é heterossexual.

Versão de Jojo Todynho

Na semana anterior, antes da desistência de Lucas em "A Fazenda 15", Jojo entregou que terminou o casamento com o ex-militar ao pegar conversas de Lucas com homens.

"Meu casamento com o Lucas acabou porque eu peguei conversa dele com homens. Quando contei isso e fui questionar, ele se descontrolou e falou que ia me colocar como homofóbica na internet. Fiquei com medo e falei 'Cara, como vou contar isso?'. Foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar", iniciou.





Jojo também relatou uso de drogas por parte de Lucas, além de um chute no cachorro da cantora.