Reprodução/Record TV A Fazenda: Black diz não se sentir responsável por saída de Lucas

Cezar Black abriu o jogo sobre a desistência de Lucas Souza de A Fazenda 15 durante o Rancho do Fazendeiro. O militar bateu o sino após uma briga feia entre eles sobre Jojo Todynho, ex-esposa de Lucas.





"Se eu errei, eu realmente tenho a humildade de falar e me desculpar, sabe? Porque eu não sou esse tipo de pessoa que quer ver alguém mal. Não queria que ele batesse o sino, sabe? Eu não queria. Acho que o jogo tem que ser jogado aqui dentro. Em momentos de raiva e estresse, a gente fica p*to mesmo", desabafou o ex-BBB.

"Quando ele vai lá e faz alguma coisa comigo, a gente sempre tem uma reação que a gente não quer, não gosta, não espera. Mas acho que cabe a gente ter um pouco de reflexão e tentar melhorar a cada dia", completou ele.

Na sequência, ele afirmou que não sente culpa pelo ocorrido. "Eu não me sinto responsável pela saída dele. Aqui é um jogo de posicionamento. Da mesma forma que fui agredido e xingado, ele começou a confusão. A partir do momento que ele aponta, ele tem o direito de ser apontado. Aqui, tem que estar com o psicológico muito em dia para conseguir superar as adversidades. Quem tocou o sino não foi a gente. Ele quis sair, ele pediu pra sair".

Black ainda falou da reação dos outros participantes com a desistência. "As pessoas agora querem me colocar como se tivesse tocado [o sino por ele], feito campanha para que o cara desistisse. Nunca foi a minha intenção - muito pelo contrário. Aqui é um jogo de posicionamento e, quando você fala, você vai ouvir também", concluiu.

