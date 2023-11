Reprodução/Record TV Cariúcha detona Black após desistência de Lucas: 'Se acha o dono da Fazenda'

Cariúcha não poupou críticas a Cezar Black pela briga que culminou na desistência de Lucas Souza de A Fazenda 15.

"O Black se acha o juiz e o dono da Fazenda. Eu falei pra vocês! O que ele fez comigo ele fez com o Lucas. Ele faz isso para desestabilizar o adversário e minha vontade era dar um soco na cara desse moleque", disse ela.

A cantora ainda debochou do peão. "Bem feito, Black! Agora você é o mais cancelado da Fazenda! Bem feito, Black! Vai sair com rejeição total e vem fazer seu discurso aqui fora! Tu não é a boa?", completou ela.

Lucas Souza desistiu de "A Fazenda" na última quarta-feira (22), após protagonizar uma polêmica com Cezar Black. O ex-BBB falou da foto que o influenciador levou ao confinamento, com a ex-esposa, Jojo Todynho. A menção gerou uma grande briga, em que o desistente foi acusado de se casar com a cantora por "fama e dinheiro". Ao bater o sino, Lucas Souza afirmou que precisava cuidar da saúde mental .

