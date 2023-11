Reprodução Mãe do filho de André Gonçalves mostra apoio: 'Revelou a humildade'

A atriz Myrian Rios revelou nesta sexta-feira (24) a torcida para o artista André Gonçalves em "A Fazenda 15". Ela é mãe de Pedro, de 21 anos, um dos filhos do atual peão do programa da Record.

No Instagram, a ex-companheira celebrou a permanência de André Gonçalves no reality. Ele disputou a roça na última quinta-feira (23) e foi salvo pelo público.

“Um agradecimento do fundo da alma e do coração que emocionou o Brasil e revelou a humildade e a certeza de que Deus está no controle de tudo. Deus abençoe você, André”, dedicou, na rede social.

Após saber que continuaria no reality, André Gonçalves fez um agradecimento e citou todos os filhos e o enteado Guy, filho da atriz Daniella Winits.

"Obrigado Deus, do fundo do meu coração. Obrigado ao povo brasileiro, que caia uma chuva de bençãos na vida de cada um que está me vendo e ouvindo agora. Muito obrigado! Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado Dani, te amo. Manuela, Valentina, Pedro, Guy, minha mãe, meu pai…".