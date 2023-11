Reprodução/Record - 01.11.2023 Adriane Galisteu em 'A Fazenda 15'





A apresentadora Adriane Galisteu se envolveu em polêmica com os telespectadores de "A Fazenda 15", após a exibição do programa de quarta-feira (22). Galisteu rebateu os internautas, ao vivo, após a Record ser acusada de fraude na "Prova do Fazendeiro", que elegeu Cezar Black ao posto.



Shay, Cezar Black e Alícia X tinham uma bolsa na "Prova do Fazendeiro" para colocar as compras. A web sinalizou que Black levou um produto na mão na reta final da prova. A apresentadora usou o ao vivo para rebater as críticas do público no Twitter, agora "X". Ela chamou o "VAR" e mostrou que todos os participantes levaram, em algum momento da prova, objetos na mão. Ela também ressaltou que não colocou como obrigatório levar os objetos na bolsa.





Galisteu manda um recado para o público e mostra o VAR da prova 🤠 #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/nx8aHHDfho — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2023





A atitude da apresentadora revoltou parte dos fãs do reality, que resolveram colocar o nome de Galisteu entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

"Adriane Galisteu, você falou sim! Não tem essa de que não falou! Taí o video! Você PEDIU para por na sacola e para passar na rede, a estratégia era deles! CANCELEM que dá tempo! Respeitem-nos e não subestimem nossa inteligência. A FAZENDA 15 Passando a mão na Prova do Fazendeiro", se revoltou um internauta.

Adriane Galisteu, vc falou sim! Não tem essa de que nao falou! Taí o video! Vc PEDIU pra por na sacola e para passar na rede, a estratégia era deles! CANCELEM que dá tempo! Respeitem nos e não subestimem nossa inteligência. A FAZENDA 15 Passando a mao na Prova do Fazendeiro pic.twitter.com/Xi17Q3L5so — Carol Lo Re (@CarolLoRe) November 23, 2023





"Prova roubada, Galisteu toda contraditória, toda cagada", reclamou outro internauta. "Ô GALISTEU, CÊ TÁ DOIDA MINHA FILHA? "Colocam as ofertas na sacolinha e voltam pela cama de gato". Isso aqui pra mim é uma regra. Se todo mundo descumpriu, que REFAÇAM a prova para TODOS cumprirem o que foi falado", esbravejou um fã.