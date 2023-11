Reprodução/Record - 23.11.2023 Alicia X, André Gonçalves e Shayan Haghbin estão na roça em 'A Fazenda 15'





A roça mais polêmica dos últimos tempos em "A Fazenda 15" promete um resultado acirrado e até mesmo surpreendente. Alícia X, André Gonçalves e Shayan disputam o voto do público na noite desta quinta-feira (23).



André Gonçalves não corre o risco de eliminação e aparece com 82,1% dos votos na parcial da enquete A Fazenda 2023 do iG Gente. Com isso, Alícia X e Shay estão perto de deixar o reality da Record. A enquete das 18h aponta, inclusive, um empate técnico entre os dois integrantes do paiol.

O que surpreende é que Alicia X está na frente de Shay , que entrou no elenco oficial como nome mais votado do paiol. A irmã de MC Daniel aparece com 9%, enquanto Shay surge com 8,9%.





Mais conhecido do público de "A Fazenda", já que participou da edição anterior e foi expulso, Shay aparece como o eliminado da noite.

Alícia e Shay pararam na roça desta quinta-feira (23) após Cezar Black vencer a "Prova do Fazendeiro" em uma dinâmica que gerou atritos entre a apresentadora Adriane Galisteu e os telespectadores do reality. André Gonçalves foi direto para a roça após o veto de Radamés.





VOTE AGORA!

🚨 Roça DEFINIDA!



Quem deve FICAR em A Fazenda 15? #AFazenda — iG Gente (@iggente) November 23, 2023