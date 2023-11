Reprodução/Record TV A Fazenda: Sander pede mão da namorada em casamento no Hora do Faro

Sétimo eliminado de 'A Fazenda 15', Sander Mecca participou do programa 'Hora do Faro' exibido neste domingo (19). Durante a atração, ele comentou a experiência de ficar confinado no reality rural longe da namorada, Adriana, e da filha, Sofia, de apenas um ano.



"Passava pela minha cabeça desistir porque eu não sabia como estava a Sofia, eu não sabia como estava a Adriana. Foi muito difícil, muita saudade", dizia o ex-peão, sem saber que a namorada e a filha estavam no palco para lhe fazer uma surpresa. "Então, manda uma mensagem para elas", pediu Rodrigo Faro.

"Adriana, esse tempo que a gente ficou longe, eu tive a certeza de que você é a mulher da minha vida. Tudo que eu ia fazer, eu entrava naquela piscina gostosa e falava: 'Pô, não está tão legal, estaria legal se eu estivesse com a Adriana, estivesse com a Sofia'. Entrava no ofurô, eu falava: 'Pô seria legal se eu estivesse com a Adriana'. Daí eu pensei: 'Eu preciso casar com essa mulher, porque eu não casei ainda, a gente mora junto e ela é mãe da Sofia. Então, Adriana, casa comigo?", declarou ele.

"Vamos ver a resposta dela então", respondeu Faro, apontando para as duas. Ao ver a família, Sander deu um abraço apertado nas duas e levou a plateia à loucura.

