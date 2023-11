Reprodução 'A Fazenda 15': Cezar Black oficializa romance com Kally e web detona

Oficializou! Após se beijarem e trocarem carícias na madrugada do sábado (18), Cezar Black e Kally Fonseca deram o primeiro passo para um relacionamento sério. Neste domingo (19), o enfermeiro perguntou se a cantora queria ficar com ele no confinamento de "A Fazenda 15".

No início da tarde, os peões se reuniram na sala do reality após Alicia X tomar uma punição por ter deixado o lago transbordar. Cezar Black aproveitou a presença dos colegas para se declarar a Kally Fonseca.

"Já que está todo mundo reunido aqui, queria falar um negócio", iniciou. "Tentei me afastar dela, só que, mesmo tentando me afastar, foi quando me aproximei mais. Eu sendo solteiro, e ela solteira, a gente acabou criando um sentimento que foi recíproco. E, como todos já sabem, vocês fazem parte hoje da minha vida. Então eu queria saber se a Kally quer ficar comigo", declarou o peão, recebendo a afirmação.

Kally aceitou o pedido de Black e os dois se beijaram. Os peões comemoraram o novo casal! Vocês shippam? pic.twitter.com/jQhOvsTUPv — Dantas (@Dantinhas) November 19, 2023

Nas redes sociais, internautas não gostaram do momento romântico. Os telespectadores do reality apontaram que Cezar estaria usando Kally para se livrar da indicação para a roça, já que ele é alvo da fazendeira Jaquelline, amiga da cantora.

"Espero que ninguém caia nisso aí, ele fez por medo, só mostra que caráter ele não tem nenhum", detonou um internauta.

"Pensou: Jaque é amiga da Kally, não vai querer se indispor! Quem sabe conquiste o coração dos participantes e do público? Kkkkkkk só bobo pra cair nessa", avaliou outro.

"Isso, a meu ver, chama-se apelação", apontou um terceiro. "Desespero", adicionou outro.