Reprodução Affair de Black se manifesta após peão beijar Kally: 'Acordo quebrado'

A dentista Maizy Magalhães, apontada como affair de Cezar Black, se pronunciou neste domingo (19) sobre o envolvimento do enfermeiro com a cantora Kally. Confinados em "A Fazenda 15", a dupla trocou beijos e carícias na madrugada de sábado.

Através dos Stories do Instagram, Maizy Magalhães deu a entender que já monitorava as atitudes de Cezar Black, as quais ela aponta como "quebra de acordo".

"Gente, não estou me importando... Primeiro, porque não éramos um casal, o que tínhamos era um acordo de respeito, no qual ele propôs, este no qual foi quebrado a partir do momento que ele deu esperança e ficava de carícias com a participante do reality", iniciou.

"Segundo que, para minha pessoa, dede o início dos fatos já não existia mais nenhuma possibilidade de um relacionamento, sigo solteira, nada mudou", ressaltou.

Durante o confinamento, Cezar Black chegou a dizer para Kally que não iria se envolver com ela, pois tinha uma pessoa o esperando fora do reality. Apesar disso, nas últimas semanas a interação carinhosa dos participantes se intensificou até causar beijos e carícias de baixo do edredom.