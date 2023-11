Reprodução/PlayPlus 'A Fazenda 15': veja os peões que disputam a Prova de Fogo hoje

Neste domingo (19), aconteceu mais uma Prova de Fogo em A Fazenda 15. Lily, Alicia e Radamés foram os peões a participarem da disputa, e agora um deles é o detentor dos Poderes do Lampião.

A dinâmica aconteceu em uma espécie de aquário. Os participantes tiveram que resgatar 9 peixes e encaixá-los em uma figura fora da água.

Um pouquinho do que rolou na Prova de Fogo de hoje. 🔥 #TeamBlack #AFazenda pic.twitter.com/rAPvaMqFSS — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) November 19, 2023

Lily Nobre foi quem se deu melhor e, com isso, poderá intervir diretamente na próxima formação de roça. Como consequência, Alicia e Radamés foram diretamente para a Baia e levaram Tonzão Chagas e André Gonçalves junto com eles.

Mais cedo, Adriane Galisteu revelou qual foi o poder eleito pelo público para um dos Poderes do Lampião. Na roça, Lily poderá escolher entre as chamas Branca ou Laranja.

Os telespectadores votaram e puderam decidir o poder da Chama Laranja. Segundo a apresentadora, a opção mais votada foi a letra B: "Escolha um morador da baia que pode ser votado para a vaga de segundo roceiro".

Já o poder da Chama Branca, que é escolhido pela produção do reality, só será revelado ao vivo, durante a formação da berlinda.

Como foi o sorteio

Pouco antes, houve o sorteio que garantiria o passaporte para a Prova de Fogo. Veja como foi:

Lily, Alícia, Nadja e Márcia se deram mal e tiraram bolinhas vermelhas. Já Yuri, Tonzão, WL, Cezar, Kally e Radamés tiveram mais sorte e tiraram bolinhas amarelas.

Como WL e Black já haviam competido na semana passada, eles passaram a vez para Lily e Alícia, respectivamente.

Shay, André e Lucas tiraram bolinhas brancas e, assim, cada um precisou vetar da prova um peão que tirou bolinha amarela. Shay vetou Yuri, André vetou Kally, e Lucas vetou Tonzão.

Por isso, apenas Radamés, Alícia e Lily competiram a Prova de Fogo. Já Jaquelline não participou porque é a Fazendeira da semana.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.