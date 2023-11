Reprodução/RecordTV Henrique em Hora do Faro

Na tarde deste domingo (12), Henrique Martins , participante eliminado de 'A Fazenda 15' participou do programa 'Hora do Faro' em 'A Fazenda — Última Chance'.

Ele foi questionado pelo vencedor de 'A Fazenda 13' Rico Melquiades e pelos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez e Felipeh Campos. O nadador reviu vídeos de sua participação no reality.

O ex-peão afirmou que, após presenciar discussão entre Cariúcha e Jenny, ficou “insensível” às tretas na sede. E destacou ainda convivência com Nadja como difícil, e discordou da opinião de Radamés sobre Márcia Fu.

Chico Barney questionou o ex-peão sobre Simioni. "O Henrique foi o primeiro cara a perceber o jogo da Simioni. E o que o senhor fez com isso? Nada! Comentou com um, comentou com outro, e deixou o jogo rodar. Faltou tomar as rédeas um pouco. O senhor tinha medo da Simioni?", pergunta o jornalista.

Ele gagueja e Felipeh Campos o interrompe. "Tinha! Você tinha medo, vai fala!", afirma ele.

"Bater de frente com ela ia colocar bastante gente contra mim", diz Henrique sobre Simioni #AFazendaÚltimaChance pic.twitter.com/HCAqJUFQBx — Hora do Faro (@horadofaro) November 12, 2023

Depois disso, Henrique confessa que tinha medo da ex-competidora de jogo. "É, acho que intimidava, sim! E ela tinha um poder de influência grande na casa. Bater de frente com ela iria colocar bastante gente contra mim", conta o eliminado.

Além disso, no programa ele também esclareceu polêmicas sobre grupos e confessou estratégia dentro do jogo: "Eu fazia o que era melhor para mim". Henrique revelou ainda desejo de tirar Nadja e Lucas do programa e explicou percepções sobre títulos de "sabonete" e "planta" da sede.

Durante a participação, ele também contou com uma surpresa especial: o Espião do peão. Após deduzir quem poderia estar por trás do personagem mascarado, Henrique se emocionou ao descobrir que o Espião do peão era sua namorada, Bianca Ewald.

No quadro 'Falando na Cara', ele atribuiu plaquinhas com elogios e defeitos aos colegas de confinamento. Henrique elogiou Márcia Fu, chamou Lucas de “fofoqueiro” e disparou contra Nadja: “Mascarada e manipuladora”. O nadador também surpreendeu ao afirmar que Radamés, seu maior aliado no reality, está perdido no jogo.

