Reprodução/Record - 11.11.2023 André Gonçalves em 'A Fazenda 15'





André Gonçalves deixou escapar as partes íntimas na madrugada deste sábado (11), em "A Fazenda 15". O momento foi captado por espectadores nas redes sociais, que ficaram chocados com a cena.





O caso ocorreu após a festa, quando o peão decidiu dormir na sala. O peão levou um cobertor do quarto para o sofá e dormiu no local, mas acabou deixando em evidência as partes íntimas ao se levantar para ir ao banheiro.

O ator estava sem roupas de baixo e segurava o cobertor quando ergueu o corpo. A parte da frente do roupão se abriu e deixou em evidência o corpo dele. O momento impressionou internautas no X, antigo Twitter.

"André colocou o galinho para voar", afirmou um perfil. "Chocada estou", escreveu outro. "Estou passada" avaliou mais um. "Não durmo de pijama, me identifico", sugeriu outro. "André não levou cueca, né?", pontuou mais um.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: