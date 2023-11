Foto/: Moises Pazianoto Nany People

Nany People se destaca como um dos nomes da história da TV brasileira. O que muitos não sabem é que ela também já integrou o reality show “A Fazenda” , na terceira edição do programa da Record. Em conversa com a reportagem do iG Gente, ela relembra o tempo em que esteve confinada e entrega se retornaria ou não ao programa rural apresentado por Adriane Galisteu .

“‘A Fazenda’ foi muito importante para mim. Sabe por quê? Me realinhou em um momento da minha vida que eu tinha deixado de ser uma drag e me tornado uma mulher trans, e o público não me lia assim. Um momento da minha vida que eu não era estrela de Belém e nem vaca de presépio”, pondera ela, que foi a quinta eliminada da atração em 2010, temporada em que Daniel Bueno foi vencedor.

Segundo a ex-peoa, no período em que esteve confinada, ela sentiu que “estava perdendo as forças” e “sem classificação”. “Minha trajetória em ‘A Fazenda 3’ vai muito além da briga que tive com a Monique Evans”, recorda.





Analisa possível retorno à competição rural

Questionada das chances de retornar ao reality em uma futura temporada, Nany não descarta a possibilidade, mesmo estando no elenco de "Fuzuê", novela das sete da Globo. “Eu nunca digo ‘nunca’. A gente nunca diz nunca, porque talvez o nunca de hoje pode ser a única alternativa de amanhã”, explica ela.



Sobre o elenco de “A Fazenda 15” , ela declara: “Não sei quem são. Juro não sabia nem quem era quem”. Neste ano, além de ex-participantes do “Big Brother Brasil”, o diretor escalou celebridades que integraram outras edições da competição rural. Por isso, Nany era especulada pelos espectadores como um possível nome que poderia retornar ao reality.

A atriz, que está em cartaz com o espetáculo "Nany é Pop", também garante que nunca foi chamada para o "The Masked Singer". Nas últimas temporadas, o nome da artista foi citado diversas vezes como uma das possíveis mascaradas do elenco do reality.

