Reprodução Youtube - 18.10.2023 Gabriel Leone integra o elenco de 'Ferrari'

O primeiro trailer do longa-metragem “Ferrari” foi divulgado nesta quarta-feira (18). Protagonizada por Adam Driver, a trama tem o ator brasileiro Gabriel Leone no elenco.



A narrativa gira em torno do legado de Enzo Ferrari, vivenciado por Adam Driver. Em meio aos bastidores da Fórmula 1, o filme detalha os altos e baixos enfrentados pela empresa automobilística italiana.



Gabriel Leone assume Alfonso de Portago, personagem inspirado no piloto de mesmo nome que morreu em maio de 1957, durante uma corrida no México. Além do brasileiro, estão no elenco: Penélope Cruz, Patrick Dempsey, Sarah Gadon e Jack O’Connel.



A estreia do longa-metragem é prevista para 8 de janeiro de 2024. Com direção de Michael Mann, a obra é inspirada no livro: “Enzo Ferrari: The Man and The Machine”.

Assista ao trailer:





