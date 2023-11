Reprodução/Youtube Simioni promete barraco na final de A Fazenda 15: 'Ela que me aguarde'

A final de "A Fazenda 15" promete ser um encontro daqueles! Nesta sexta-feira (3), a empresária Kamila Simioni revelou que pretende bater de frente com a participante Márcia Fu quando encontrá-la.



Convidada do programa Selfie Service, no YouTube, o apresentador Lucas Selfie questionou Simioni se ela voltaria em caso de repescagem. A ex-peoa afirmou que sim e entregou o que faria.

"Nesse momento, eu já não iria me preocupar mais em jogar. Iria estar cagando e andando para jogo. Eu iria fazer o que eu não tinha motivos para fazer lá dentro e agora fora todo mundo me deu motivo para fazer, brigar (...) a primeira que iria brigar é a Márcia", entregou.

Simioni foi além e apontou que mesmo se não tiver repescagem, pretende confrontar Márcia Fu. "Inclusive, ela que me aguarde na festa [da final]. Eu tenho que estar muito bem de espírito, de energia, para eu não brigar com ela".

Nos últimos dias, Márcia Fu falou para o participante Radamés que Kamila Simioni teria dito a ela que o jogador de futebol olhava para a ex-jogadora de vôlei com malícia. Fora do confinamento, Simioni negou e chamou Márcia de mentirosa.

