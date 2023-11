Reprodução/Record TV A Fazenda 15: de toalha, Black faz strip-tease para Kally: 'Quer ver?'

O clima esquentou de uma forma diferente em A Fazenda 15 na tarde desta sexta-feira (3). No quarto, Cezar Black fez um strip-tease para Kally Fonseca e chamou a atenção.

De toalha, o peão atiçou a peoa ao retirar a cobertura do corpo e se exibir de sunga branca.





"Quer ver se essa vara é longa mesmo?", questionou o ex-BBB.

Com o travesseiro no rosto, a cantora se desesperou: "Ai meu Deus! Jesus, me socorre! Ai", declarou ela.

