Reprodução A Fazenda: Shay diz saber segredo de Lucas e ameaça: 'Se abrir a boca'

Clima tenso entre os peões de "A Fazenda 15"! Nesta quarta-feira (1º), o influenciador Shayan Haghbin declarou saber de um segredo de Lucas fora do reality e ameaçou torná-lo público.



Em conversa com Kally, Alicia X e Cezar Black, Shayan pareceu estar revoltado com as atitudes de Lucas Souza. "Você vai lá, defende, e TOME! O que o Lucas fez com você, fez com a Kally! Expôs o Black, porque associam os dois. [...] Expondo o Paiol, para tirar o dele da reta!", apontou.

A cantora Kally relata que teria avisado Lucas Souza que ele estaria "doido por ego" por ter elogiado os participantes rivais. "Tava com ciúmes, é por ego. Mas não é porque eu elogio os meninos que você não é bom jogador", relembra a conversa, Kally.

Ainda revoltado, Shayan disse não achar Lucas um bom jogador e que a aproximação com Kally seria por ter "rabo preso" com a cantora.

"Eu conheço o Erinaldo, assessor dele de cabo a rabo. Conheço ele lá fora. Não gosto de falar, mas se eu abrir minha boca, eu sei mais da metade que você sabe! Se ela abrir a boca sobre ele, ele tá fudido!", ameaçou.



Kally rejeitou a ideia enfatizando: "Não vou fazer isso. Tenho índole, tenho caráter". Após a resposta da peoa, o iraniano voltou atrás e disse que não irá expor o segredo de Lucas.

O Lucas deve ser terrível aqui fora, todo mundo diz saber de uns comportamentos dele https://t.co/BwBaMsvmgI — bubru (@bubru30) November 1, 2023