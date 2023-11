Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Black se preocupa com recado do carro de som: 'Que merd* a gente fez?'

Cesar Black conversou com Radamés, Alicia X e Kally Fonseca sobre o recado que foi passado para os peões através de um carro de som.

O enfermeiro se mostrou preocupado com o aviso dos fãs para que a cantora tome cuidado com o grupo do Paiol.





"A gente nunca vai largar a mão da Kally, mas ela tá ciente que não joga com a gente. Isso a gente falava pra você. Sempre deixamos o jogo claro! Falamos, Kally, a porta tá aberta. Se tu não quiser confiar na gente por conta disso, pode sair. Se tu quiser confiar na gente, essa porta sempre esteve aberta pra tu entrar e sair a hora que quiser! A gente sempre deixou muito claro isso aí.", desabafou ele.

Na sequência, o peão se questionou: "Fiquei pensando, que merda a gente fez? Eu parei e pensei, não fizemos nada! Fui até no Kwai duas vezes ontem, falei, gente, eu não sei o que posso ter deixado ou falado pra Kally... Não citei coisa, mas deixei claro", concluiu.

