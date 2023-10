Reprodução - Twitter - 31.10.2023 Jenny chorando





O carro de som enviado por fãs de "A Fazenda 15" mexeu com os participantes do reality da Record na manhã desta terça-feira (31). Jenny Miranda, alvo do carro de som, apareceu chorando na área interna da sede.



Jenny foi apontada como "cancelada" no áudio do carro de som, que elegeu Rachel Sheherazade como campeã da edição e ainda fez um alerta para Kally Fonseca. Chorando, Jenny chamou a atenção de Lily Nobre. "Tadinha, está toda triste", comentou a filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre.

"É a lei da colheita, o que ela plantou vai colher... como elas dizem aí: É sobre isso!", escreveu um internauta. "A Rachel disse uma vez e é verdade. A ex filha da Gretchen morde e assopra, agora está com o rabo entre as pernas, mas ela não tem do de ninguém. Deixa ela aprender", reclamou outro.

Vale lembrar que Jenny esteve envolvida na expulsão de Rachel Sheherazade, que agrediu a mãe de Bia Miranda e deixou o reality.

