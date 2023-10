Reprodução/Record - 31.10.2023 Shayan Haghbin, Cezar Black e Alicia X analisam aliança com Kally Fonseca em 'A Fazenda 15'

Nesta terça-feira (31), um carro de som circulou perto da sede de "A Fazenda 15" em Itapecerica da Serra (SP), para dar alguns avisos ao peões . Um deles alertava Kally sobre o grupo dos paioleiros (Shay, Cezar Black e Alicia X). O acontecimento repercutiu e gerou uma discussão entre os peões, mas a Record logo cortou o áudio.



Antes do corte do PlayPlus, foi possível ouvir parte da conversa que acontecia na sala. Black, Shay e Alicia se justificaram e disseram que nunca firmaram uma aliança com Kally. "Eu sempre fui muito claro, sincero com ela. Mas duas pessoas que são mais próximas são vocês dois, e vocês sempre disseram, vamos defender, não vamos largar a mão", disse o ex-Casamento Às Cegas.



Black, então, continuou: "Ela sempre teve a porta aberta, e sempre entrou e saiu quando quis. O fato de ter feito a escolha com quem jogar (Pôr do Sol), isso foi uma decisão dela. A gente começou a falar que não queria ela dentro do grupo, porque ela tinha feito a escolha. Eu falei pra ela que jogar sozinha não é fácil. Pode não concordar e confiar com o jogo deles,faz que nem o André, ouve...".



Alicia ainda contou que como Kally estava jogando sozinha e não queria combinar estratégias com o Pôr do Sol (André, Lucas e Jaquelline), se ofereceu para salvar a cantora de forró. A funkeira disse que a seguinta declaração para a peoa: "A gente não joga junto, mas se a gente puder te salvar, a gente vai salvar".



"Jogar com a gente acho mais prejudicial do que benéfico", completou Black antes da Record cortar o sinal. Os peõs, então, saíram da sala e foram conversar em outro cômoda da sede.



O alerta dos fãs foi feito após Cezar Black rejeitar a aliança com Kally . "Teve mais prejuízo do que lucro, a gente, na verdade, não se beneficiou em p*rra nenhuma e a gente se colocou na roda", disse ele.

Vale lembrar que a cantora de forró não só se considerava amiga de Black como já afirmou que se apaixonou por ele no reality. Sobre isso, ele também desabafou:

"No dia que ela veio com esse papo de estou apaixonada, tive maior atenção em ouvir, fiquei muito preocupado, porém sentei e falei com ela: 'Kally, vai continuar bebendo?'. Ela: 'vou'. [Eu falei:] 'Bebida que faz você ficar jogando isso para fora? Vai continuar? Isso está me prejudicando, então vou me afastar, não tenho mais relação, não vou mais ficar com aquela troca de carinho de amigo e não me sinto responsável por seus atos [...] Esse é um dos motivos de eu falar não quero Kally jogando com a gente'", desabafou.

Márcia Fú também repercutiu o carro de som:



