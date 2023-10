Reprodução/Instagram A Fazenda 15: Cariúcha detona Bia Miranda após deboche contra a mãe

Cariúcha usou as redes sociais para criticar a atitude de Bia Miranda após ela debochar do carro de som enviado pelo público que mandou um recado para Jenny em A Fazenda 15.

A mensagem dos fãs anunciava que a peoa estaria cancelada aqui fora e a ex-A Fazenda 14 riu da reação da mãe, que ficou abalada.





Nos Stories do Instagram, a cantora detonou: "Gente, estou vendo um vídeo da Bia Miranda rindo da própria mãe. Eu não consigo normalizar isso. Por mais que uma mãe tenha feito mal para uma filha, tem que honrar pai e mãe ou deixa isso de lado, esquece, perdoa, e não fica com contato", começou.

Cariúcha relembrou a relação conturbada com a própria família. "Quando eu era menor de idade, a minha mãe me expulsou de casa, a mãe me espancava, a minha mãe falava que eu nunca ia ser ninguém. Hoje eu perdoei a minha mãe. Honrai pai e mãe. Eu acho muito feio mãe e filha ser inimigas. A minha mãe pintou comigo, eu fui para as ruas, hoje a minha mãe me pede desculpas, eu perdoei e vida que segue".

"Agora você ficar pisoteando e virando inimiga da própria mãe, me poupe, né Bia. Olhe que o mundo dá voltas. Muito feio ficar rindo da desgraça de uma mãe, por mais que ela tenha errado", seguiu ela.

"A minha mãe também errou para caramba, e o que eu fiz? Eu me recolhi, esperei o tempo passar e perdoei a minha mãe, porque isso é bíblico. Honrai pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Ser inimiga de mãe e pai… Faz igual eu fiz, eu me afastei da minha mãe e esperei o tempo passar. A mãe dela já está lá cancelada, tem depressão. Eu tava com a Jenny lá, estou com pena da Jenny, estou achando isso muito feio, Bia", completou Cariúcha.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: